Boise State Depth Chart Vs New Mexico

OFFENSE

Quarterback

4 Brett Rypien, Jr.

3 Montell Cozart, RsSr.

10 Chase Cord, Fr.

RUNNING BACK

22 Alexander Mattison, So. -OR- 21 Ryan Wolpin, Sr. OR

34 Robert Mahone, RFr.

WIDE RECEIVER (X)

1 Cedrick Wilson, Sr.

9 Bryan Jefferson, So.

17 Austin Cottrell, Sr.

WIDE RECEIVER (H)

8 Sean Modster, RsJr.

6 CT Thomas, Fr.

WIDE RECEIVER (Z)

7 A.J. Richardson, RsJr.

82 Octavius Evans, Fr.

TIGHT END

88 Jake Roh, Sr.

87 Alec Dhaenens, Sr.

85 John Bates, RFr.

47 Matt Pistone, So.

LEFT TACKLE

75 Ezra Cleveland, RFr.

66 Isiah Moore, Jr.

LEFT GUARD

67 Garrett Larson, So.

52 Andrew Tercek, Sr.

CENTER

59 Mason Hampton, Sr.

71 Donte Harrington, RFr.

RIGHT GUARD

77 John Molchon, So.

79 Eric Quevedo, So.

RIGHT TACKLE

74 Archie Lewis, Sr.

78 Andres Preciado, RsJr.

DEFENSE

DEFENSIVE END

91 Durrant Miles, Jr.

93 Chase Hatada, So. -OR-

45 Kayode Rufai, RFr.

NOSE TACKLE

98 Sonatane Lui, So.

57 Emmanuel Fesili, So.

DEFENSIVE TACKLE

55 David Moa, Jr.

90 Daniel Auelua, Sr.

STUD END

53 Sam Whitney, So.

8 Jabril Frazier, Jr. -OR- 99 Curtis Weaver, RFr.

WEAKSIDE LINEBACKER

38 Leighton Vander Esch, Jr.

44 Riley Whimpey, Fr.

MIDDLE LINEBACKER

58 Tyson Maeva, So.

25 Benton Wickersham, Fr.

STRONGSIDE LINEBACKER/NICKEL

33 Gabe Perez, RsSr.

9 Desmond Williams, RFr.

FIELD CORNERBACK

27 Reid Harrison-Ducros, S

26 Avery Williams, RFr.

BOUNDARY CORNERBACK

14 Tyler Horton, Jr.

17 Jalen Walker, RFr. -OR- 6 Michael Young, Jr.

FREE SAFETY

4 DeAndre Pierce, So.

32 Jordan Happle, RFr.

BOUNDARY SAFETY

10 Kekoa Nawahine, So.

37 Cameron Hartsfield, Sr.

SPECIAL TEAMS

KICKER

46 Joel Velazquez, RFr. -OR- 96 Haden Hoggarth, Jr.

PUNTER/KICKOFFS

46 Joel Velazquez, RFr. -OR- 49 Quinn Skillin RsJr.

SNAPPER

89 Brock Barr, Sr.

50 Nicholai Pittman, So.

HOLDER

49 Quinn Skillin RsJr.

KICKOFF

46 Joel Velazquez, RFr

KICK RETURNER

1 Cedrick Wilson, Sr. -OR- 26 Avery Williams, RFr.

21 Ryan Wolpin RsSr.

PUNT RETURNER

26 Avery Williams, RFr.

1 Cedrick Wilson, Sr.

Minimal changes this week

It’s probably a function of being forced to defend against the spawn of Satan that is the triple option offense, but the corners are swapped in this depth chart release. Essentially the group of guys that manned the boundary side last week are going to be on the field side today, and vice versa.

Also, it is unfortunately necessary to point out some elements that are MISSING from this depth chart. Namely, Chase Blakely and Akilian Butler, who are injured, and the latter of whom was carted off with an ACL tear.